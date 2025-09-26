「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースが大勝で４年連続の地区優勝を果たした。クラブハウスではシャンパンファイトが行われ、大谷翔平投手と山本由伸投手が喜びを分かち合った。ロバーツ監督のスピーチが行われ、「おめでとう」という言葉でシャンパンファイトがスタート。大谷は紙コップをくわえながら隣にいた山本にシャンパンを浴びせた。「本当にみんなここを目指してやってきた。決