「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースが４年連続の地区優勝を達成した。ゲームセット直後、選手たちはグラウンドで抱き合って喜びを分かち合った。大谷と山本は前後で並び、１人ずつハグをかわした。そして優勝キャップをかぶり、グラウンドでＴシャツに着替え始めた。マウンドで記念撮影を行っている間、ロバーツ監督は現地中継局のグラウンドインタビューで「とてもグレートなチー