山本由伸が12勝目を挙げ、ドジャースは4年連続地区優勝を決めた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間9月25日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に8−0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発の山本由伸は6回無失点7奪三振で12勝目を飾った。【動画】この打ち方で入るの！？大谷翔平のプールに飛び込む54号をチェック「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は4回一死三塁の第3打席で自己最多タイとなる54号2ランを右中間にあるプー