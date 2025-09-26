午前5時半ごろ、滝川市朝日町で2階建ての住宅が燃える火事がありました。住人とみられる80代の男性が病院に搬送されています。住宅から大量に吹き出る黒煙と炎。火事があったのは滝川市朝日町東4丁目付近の木造二階建て住宅です。午前5時半ごろ通行人から「煙が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、この火事で住人とみられる80代の男性が意識のある状態で病院に搬送されています。