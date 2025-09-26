韓国・ソウルで暮らす30代女性は「自分ひとり生きるのが精一杯。子どもまで背負う余裕はありません」と語った。韓国では、結婚や出産を「負担」として捉える若者が増えているという。朝日新聞の稲田清英記者が、若者たちの本音に耳を傾ける。※本稿は、朝日新聞国際報道部『縮む韓国 苦悩のゆくえ 超少子高齢化、移民、一極集中』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。子どもを持つことは「喜び」よりも経済的な「負担