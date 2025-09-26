裸一貫から一代でトヨタ・松下・日立を超える高収益企業「アラビア石油」を作った破格の傑物、山下太郎――。1918年、日本中を揺るがした「米騒動」の最中、太郎は「江蘇米の密輸」という前代未聞の策を、農商務大臣に堂々と提案する。そこには、国家の危機に際しての“無私の志”と、後の大事業にも通じる独自の人脈哲学「人間植林」の萌芽があった。この連載では、山下太郎の波乱万丈の生涯を描いたノンフィクション小説『ヤマ師