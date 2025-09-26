動画「#高市早苗です。私は『ビジネス』でも『エセ』でもなく、純粋に『保守』です」では、高市早苗になりきった茂木健一郎氏（自民党総裁候補になりきった脳科学者）が、自身の立場や信条について熱弁した。動画冒頭、茂木氏は「高市早苗です」と語り、週刊文春が報じる小泉進次郎陣営の動きに言及。「私はビジネスでもありません。エセでもありません。保守です」ときっぱり