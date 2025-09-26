アメリカトランプ政権は25日、イーロン・マスク氏が率いるAI開発会社「xAI」のAIモデルを連邦機関に提供するパートナーシップ契約を結んだと発表しました。アメリカ一般調達局によりますと、パートナーシップ契約は2027年3月までで、連邦機関はマスク氏が率いる「xAI」の対話型AI「Grok」を1機関あたり42セントで利用することができます。さらに、「xAI」からそれぞれの機関に専任のエンジニアが派遣されるということです。今回