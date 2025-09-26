動画「自分の道を行く。」で、脳科学者・茂木健一郎氏が自身の人生観について語った。茂木氏は「人にはそれぞれの道があると思うんですよ」と切り出し、他人の生き方や価値観に対してどう接するべきか、そして自分自身のあり方について独自の見解を示した。 動画の中で茂木氏は、「やっぱり僕はそういう時って、干渉しないっていうのが一つのリスペクトだと思うんですよね」と述べ、「自分がいいと思うもの、愛するものに向き合