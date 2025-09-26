株式会社talikiの中村多伽社長（taliki提供） 社会課題の解決をめざすスタートアップ（新興企業）やNPOが集う、日本最大級のソーシャルカンファレンス「BEYOND2025」が10月3、4日、京都市内で開催されます。9回目となる今回のメインテーマは「再分配のはじまり」。BEYOND実行委員会としてイベントを主催する「株式会社taliki」（タリキ、京都市）の中村多伽（たか）社長に、社会起業家としての原点や今めざすべき「再分