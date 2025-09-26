◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月25日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席で4試合ぶりの一発となる自己最多タイ54号2ランを放ち、2年連続3度目となるシーズン100打点に到達した。山本由伸投手（27）は6回4安打無失点で今季12勝目を挙げて快勝し、投打の柱の活躍で4年連続地