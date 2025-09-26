◎全国の天気朝は日本海側で雨の強まる所があるでしょう。日中は広い範囲で晴れそうです。ただ、北海道は急な雷雨にご注意ください。西日本や関東も、にわか雨がありそうです。◎予想最高気温前日より高い所が多く、東京は3℃高い32℃、名古屋は7℃も高い33℃でしょう。昼間は半袖が活躍しそうです。仙台や金沢も30℃と真夏日になりそうです。札幌は25℃で夏日となるでしょう。◎週間予報・大阪〜那覇27日(土)は広い範囲で晴れて、