＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館【映像】カメラが捉えた“ルンルン”の大の里新三役期待の新鋭である３敗の小結・安青錦（安治川）が、ここまで無敗と好調だった横綱・豊昇龍（立浪）を二場所連続で撃破して優勝争いは混沌となった。直後、安青錦の値千金の白星に館内が沸く中、土俵下でカメラが偶然捉えた横綱・大の里のリアクションに「大の里がルンルンしてる」「スイッチ入った」「面白くなってきた」