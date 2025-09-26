空調機器大手ダイキン工業の淀川製作所（大阪府摂津市）周辺の水路などから、有害性が指摘される有機フッ素化合物「ＰＦＡＳ（ピーファス）」が高濃度で検出された問題で、周辺住民らが、同社に環境調査結果の開示や健康調査を求め、年内に大阪府公害審査会へ公害調停を申請する方針を固めた。住民側の弁護団によると、ＰＦＡＳを巡る公害調停は全国初となる。弁護団などによると、調停では、▽同製作所敷地内や周辺の地下水な