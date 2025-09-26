「コーエーテクモゲームス」のブースで「仁王３」をプレイする本郷奏多 本郷奏多が25日、千葉市・幕張メッセで『東京ゲームショウ2025』の開会式に出席し、テープカットに参加した。その後、ブースを周遊した。同ショウのオフィシャルサポーターを務める本郷。開会式では「平成初期生まれなので、物心ついた頃には家にファミコンがあり、自分が大きくなるとともにどんどんゲームが好きになり、日本のゲームの進化を