朝のドル円は１４９円７０銭台、海外市場で１４９円９０銭台まで＝東京為替 ドル円は１４９円７０銭台での推移。海外市場で１４９円９０銭台まで上値を伸ばしている。米GDP確報値が大幅な上方修正。個人消費の大幅な上方修正によるもので、米景気の底堅さを意識させる形で米利下げ期待が後退し、ドル全面高となっている。 USDJPY149.78