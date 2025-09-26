16:15チポローネECB理事、会議出席 17:00ECB消費者インフレ期待（8月） 20:00エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント「スペイン経済の課題」閉会挨拶 22:00バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり） 27日2:00ボウマンFRB副議長、金融政策の意思決定について講演（質疑応答あり） 自民党総裁選立候補者5人による演説会（名古屋） 香港銀行協会年次銀行会議、香港