26日朝早く、仙北市でイヌの散歩をしていた62歳の男性がクマに襲われて大けがをしました。警察と仙北市によりますと、26日午前5時45分ごろ、仙北市角館町白岩でイヌの散歩をしていた62歳の男性がクマに顔や頭をひっかかれ大けがをしました。男性は自宅に戻って家族を通じて119番通報し、その後病院に運ばれました。搬送時、会話ができる状態だったということです。現場は今年3月に閉校した白岩小学校の近くです。警察が周辺に住む