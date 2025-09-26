まねき食品は大阪・関西万博会場に駅弁・駅そば店を出店して、駅弁文化を世界に発信（筆者撮影）昔も今も、列車の旅で変わらない楽しみの一つが駅弁。鉄道史をひも解けば、日本最初の駅弁は新橋〜横浜開業（1872年）から13年後の1885年、当時の日本鉄道宇都宮駅で売り出された「にぎり飯２個とたくあん２切れ」だったとか。それから140年、最近は駅コンビニやエキナカ飲食店に押され気味の駅弁の復活に、JR西日本が乗り出す。2025