【ラ・リーガ第6節】(Estadio Municipal Carlos Tartiere)オビエド 1-3(前半1-0)バルセロナ<得点者>[オ]アルベルト・レイナ(33分)[バ]エリック・ガルシア(56分)、ロベルト・レバンドフスキ(70分)、ロナルド・アラウホ(88分)<警告>[オ]エリック・バイリー(90分+2)観衆:29,850人