UEFAヨーロッパリーグ(EL)は25日、第1節2日目を開催した。ザルツブルクはFW北野颯太が途中出場でELデビューを飾って決定機を演出したが、ポルトに後半アディショナルタイム被弾で0-1の敗戦を喫した。ゲンクはFW伊東純也とFW横山歩夢が揃ってベンチ入りも出番なく、レンジャーズに1-0で勝利した。アストン・ビラはMFジョン・マッギンの先制点が決勝点となり、ボローニャを1-0で破った。パナシナイコスはMFアナス・ザロウリー