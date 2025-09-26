[9.25 EL第1節 レンジャーズ 0-1 ゲンク]ゲンクは25日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)第1節のレンジャーズ戦で1-0の勝利を収めた。公式戦5試合連続で先発中のFW伊東純也はベンチ入りしたが出番はなく温存される形に。セカンドチームを主戦場にしているFW横山歩夢は今年2月の加入から初のトップチームメンバー入りを果たすも、こちらも出番はなかった。前半34分、ゲンクは相手DFジェームズ・タバニエのヘディングシュートがDFジョリ