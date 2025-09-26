[9.25 ELリーグフェーズ第1節 ザルツブルク 0-1 ポルト]UEFAヨーロッパリーグは25日、リーグフェーズ第1節を各地で行い、ザルツブルクのMF北野颯太が後半20分からの途中出場でELデビューを果たした。同33分には完璧なスルーパスで決定機を演出したが、味方にシュートミスによって初アシストとはならず、チームは最終盤の失点で黒星発進となった。北野は今年6月、C大阪からザルツブルクに加入。クラブW杯のアルヒラル戦で新天地