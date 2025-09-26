韓流ファンで賑わう東京・新大久保の街並みを東へ抜けると、すぐに広大な敷地の中に建つ巨大なビル群が見えてくる。通称、戸山ハイツ。東京都が管理・運営する、約3000世帯、住人6000人のマンモス団地だ。この戸山ハイツには、大きな特徴がある。住人が老人だらけなのだ。高齢者が人口の半分以上を占める地域を限界集落と呼ぶが、戸山ハイツは都心にありがなら、なんと約53％。所在地である新宿区の高齢化率が約19％であることを考