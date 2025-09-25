心不全は命にかかわる疾患ですが、適切な運動療法で進行を防ぐことが可能です。近年、注目されているのが「心臓リハビリテーション」。医師の指導のもとでおこなう安全な運動は、心臓の機能回復を助け、再発や入院のリスクを減らすことがわかっています。この記事では、心臓リハビリテーションの具体的な内容や効果、実践のポイントについて「KENカルディオクリニック柏」の中村先生に解説していただきました。