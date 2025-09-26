大阪府の介護事業者（以下・K社）が運営する高齢者施設で起きた「入居者連れ去りトラブル」。前編記事『老人ホームで「入居者連れ去り事件」が発生…！大阪の介護事業者が明かす「恐怖の一部始終」』に続き、その内容を詳報する入居者が忽然と消えただが、事はそれで終わらなかった。その後、K社が運営するグループホームから、次々と入居者がいなくなるという事案が発生したのだ。K社のオーナーを務める橋本裕子さん（仮名）が言