アパレルウェアの企画・販売を手掛けるギャレットが、ファッションディレクターの金子恵治、「フルーツオブザルーム（FRUIT OF THE LOOM）」と共同で開発したコレクション「THERMAL COLLECTION」を発売する。9月27日から全国の取扱店で、10月2日からZOZOTOWNで展開する。 【画像をもっと見る】 同コレクションでは、表面に凹凸の表情を持たせた10.2オンスワッフル編みのサーマル生地を採用。ヴィンテージのサーマルアイテムに