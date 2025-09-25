「ケイト（KATE）」が、人気アイテム「リップモンスター」のリキッドタイプ「ケイト リップモンスター クリスタルポッド」（全3色 1650円 ※編集部調べ）を10月25日に発売する。 【画像をもっと見る】 リップモンスターシリーズは、唇から蒸発する水分を活用して密着ジェル膜に変化させる独自技術によって、長時間の色持ちを実現。ケイト リップモンスター クリスタルポッドでは、その独自技術をリキッド化することに成功し、