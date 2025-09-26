今年の夏は異常な猛暑だった。そんな中、皆が忘れているであろう、ある制度が永田町で再び注目を集めている。夏のあいだ、全国の時刻を標準時より1時間進める「サマータイム」だ。前編記事『今年の夏は暑すぎたが、この手があったのを忘れていた⋯日本に「サマータイム」を導入せよ！』より続く余暇が増えるうえ、経済効果は絶大！サマータイムを導入している国の人々はどのような過ごし方をしているのか。ローマ在住のライタ