エスティ ローダー カンパニーズ（ESTĒE LAUDER COMPANIES）が、乳がんのない世界を創ることを目的とし、乳がんの研究や知識教育を支援する「乳がんキャンペーン月間」 をスタートする。10月の1ヶ月間、情報発信による啓発や支援製品の販売による収益金の寄付活動などを実施する。 【画像をもっと見る】 同キャンペーンは、故エヴリン H. ローダーにより1992年に設立。今年で33回目。世界中でこれまでに1億3100万ドル（約