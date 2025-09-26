HVの重要性が高まっている世界的にEVシフトの勢いが鈍化する中、ハイブリッド車（HV）需要が高まっている。トヨタは全方位戦略でエンジン車から、HV、PHV、EVまで幅広く展開し、7月の世界販売・生産実績が過去最高を記録。スバルやマツダなどトヨタと提携する企業も好調だった。一方、人気の高いHVを北米市場に投入できていない日産は苦戦が続く欧州では、EVシフトを急いだボルボが3000人削減に追い込まれ、ドイツ勢も業績悪化が深