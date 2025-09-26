初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。時間にだらしがなく、約束や締切などを守らないことを「時間にルーズ」と言いますが、英語の場合、どのように表現するのでしょうか。日本語で「ルーズ」というと、英語の「loose」が思い浮かぶかもしれませんが、 意味が