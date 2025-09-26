26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の4万5370円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 47176.52円ボリンジャーバンド3σ 46003.81円ボリンジャーバンド2σ 45754.93円25日日経平均株価現物終値 45370.00円26日夜間取引終値 45260.00円5日移動平均 44985.00円一目均衡表・転換線 44831.11円ボリンジャーバンド1σ 43