日本中で地方創生に関心が高まるなか、様々な自治体が地域を活性化するため、本当に有意義な施策に補助金を使うには、どうすればいいのか。実際に過疎地域に住む研究者が、その方法を考えてみた（花房尚作著『田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ』光文社新書より、一部修正して引用する）。【前編を読む】『「窓口で現金285万円を受け取り、行方不明に」…地方創生をうたう前に知っておきたい、役場に蔓延る「田舎の思