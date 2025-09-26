26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の3162.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3211.05ポイントボリンジャーバンド3σ 3185.35ポイント25日TOPIX現物終値 3178.37ポイントボリンジャーバンド2σ 3162.50ポイント26日夜間取引終値 3145.70ポイントボリンジャーバンド1σ 3144.60ポイント5日移動平均 313