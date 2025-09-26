秋のＧ?シーズン開幕を告げるＧ?スプリンターズＳ（中山・芝1200ｍ）が９月28日に行なわれる。今春のＧＩ高松宮記念（３月30日／中京・芝1200ｍ）とのスプリントＧ?春秋制覇を狙うサトノレーヴ（牡６歳）をはじめ、昨年の覇者ルガル（牡５歳）、一昨年の覇者ママコチャ（牝６歳）、悲願のＧ?勝利を目指すナムラクレア（牝６歳）ら短距離Ｇ?常連組に、夏の上がり馬など、今年もそうそうたるメンバーが顔をそろえた。そんなな