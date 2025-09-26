アルツハイマー型認知症の新薬2023年と2024年に、アルツハイマー型認知症に対する新薬が相次いで登場し、認知症の治療は新たな段階を迎えています。その新薬とは、2023年12月に発売された「レカネマブ」（商品名レケンビ）と、2024年11月に発売された「ドナネマブ」（商品名ケサンラ）です。この両薬はいずれも、アルツハイマー型認知症の原因物質とされる「アミロイドβ」を脳から取り除き、重症化を抑える効果が期待されています