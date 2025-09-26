阪急大阪梅田駅から徒歩約1分の焼肉店訪れたのは阪急大阪梅田駅から徒歩約1分、JR大阪駅、Osaka Metro梅田駅からそれぞれ徒歩約3分のグルメ街「かっぱ横丁」1階にある「ひとりカルビ1965 かっぱ横丁」。焼肉ダイニング「ワンカルビ」や、和豚もちぶたしゃぶしゃぶ「きんのぶた」などを運営する「株式会社1＆D」が2021年にオープンした焼肉店です。コンセプトは「ひとりでもみんなとでも」。おひとりさま需要を受け、コロナ禍に誕