全国に34万人いる医師の中でも、とくに優れた医師だけがもつ「肩書」がある。病院の看板を見てもわからない、その実力を徹底調査した。わずか1400人のトップドクターあなたが、病院を選ぶ決め手は何だろうか。自宅に近いから、昔からお世話になっているから、先生がやさしいから、建物がキレイだから……。そんなふうに、「なんとなく」選ぶケースが多いはずだ。だが医者と病院の世界には、多くの患者は知らない、はっきりとした「