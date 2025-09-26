これまで別れて後悔した男性っていませんか？そこで今回は、交際したら手放してはいけない男性の「意外な特徴」を紹介します。｜女性に対して誠実真面目なだけで面白みがない男性の多くは女性に対して誠実。口数が少ないのは、あくまで女性慣れをしていないだけです。浮気をしないことはもちろん、付き合っている女性だけを大切にしてくれるでしょう。｜性格が穏やかおっとりとしてマイペースな男性は穏やかな性格のため感情的にな