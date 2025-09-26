映画『ファイナル・デスティネーション』シリーズの最新作『Final Destination Bloodlines（原題）』が、邦題を『ファイナル・デッドブラッド』として、10月10日から緊急劇場公開されることが決定。世界中での記録的メガヒットと日本公開を待望する多くのファンの熱い声を受け、期待を裏切らないR18+指定としてスクリーンに登場する。【動画】次々迫る死亡フラグ『ファイナル・デッドブラッド』本予告360度で迫る予測不能の死