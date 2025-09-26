「ハリー・ポッター」シリーズで知られるエマ・ワトソンが、トランスジェンダー嫌悪発言でキャストらと溝を深めている原作者のJ・K・ローリングについて、複雑な気持ちを明かした。【写真】『ハリポタ』でブレイク！エマ・ワトソンの美しい瞬間現地時間9月24日配信のポッドキャスト『On Purpose with Jay Shetty（原題）』に出演したエマは、「ああいった経験を経ても、自分の考えを持ちながら、個人的に付き合いのあったジ