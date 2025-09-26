スージー鈴木の『Now And Then』第15回「スルスルッと」ベストテンに「スピッツのロビンソンって知ってる？」という言葉が、しばしば飛び交うようになった。1995年の春のことだった。1月17日に阪神・淡路大震災（この曲との関係は後述）、3月20日に地下鉄サリン事件が起きた後、言ってみれば、不安で不穏な春だった。そんな空気の中での「スピッツのロビンソン」だったことは、とりあえず先に強調しておきたい。スピッツのロビンソ