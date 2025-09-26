男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二のメイク落とし中ショットが話題だ。２６日までにインスタグラムで「さぁ、ご飯をたくさん食べていっぱい寝よう明日は気合いを入れてダラダラします」とつづって、メイクが少し残っている自撮りをアップ。写真には「今日も一日お疲れ様でした」と書かれていた。この投稿には「中途半端でもかっこいい」「お顔見せてくれてありがとう」「イケメン丸出し」