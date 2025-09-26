2000年代に10〜20代女性から圧倒的な支持を得てブームを生んだ「サマンサタバサ」が業績不振からなかなか抜け出せないでいる。2020年に紳士服量販チェーン「コナカ」の持ち分法適用会社となって再建を目指していたものの、純利益が8期連続の赤字に沈んでしまい東証グロースから上場廃止に。今年になってコナカの完全子会社化となって再建に取り組むものの、復活と呼ぶには程遠い状況が続く。実際、コナカは8月14日、連結子会社でバ