U-20日本代表の高岡伶颯「フランスでプレーするのをチャンスに変える」U-20日本代表は現地時間9月27日、FIFA U-20ワールドカップ（W杯）チリ2025の初戦でエジプト代表と対戦する。これに先立ち、FW高岡伶颯（ヴァランシエンヌFC）がオンライン取材に対応。サウサンプトンからフランス2部への期限付きを語り、「あとは自分が突き進むだけかなと思います」と自信を見せた。日章学園では全国高校サッカー選手権で活躍すると、Jリ