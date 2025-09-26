盗難に遭った後、日本に流出していた大邱達城郡（テグ・タルソングン）竜淵寺（ヨンヨンサ）の霊山会上図が、27年ぶりに韓国へ戻ってきた。釈迦牟尼が古代インド・マガダ国の霊鷲山で説法する場面を描いた仏画で、1731年に雪岑（ソルジャム）僧が数人の僧侶と共に描いたものだ。大韓仏教曹渓宗は、1998年に竜淵寺で盗難に遭ったこの仏画と三蔵菩薩図2点を、日本の所蔵者から寄贈を受け、京畿道（キョンギド）の仏教文化遺産保存セ