ガービッジは、レコード業界における「搾取」が原因で、ライブ活動からの引退を決意したという。現在観光中のUSツアーを最後としていることについて、フロントウーマンのシャーリー・マンソンは、ライブにおける「経済面」を考えると、続けていくことがとても困難になったからだと説明している。 【写真】ど派手な衣装で熱唱するフロントウーマンのシャーリー・マンソン