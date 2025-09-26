「進化は再現不可能な一度限りの現象なのか？それとも同じような環境条件では同じような適応が繰り返し発生するのか？」進化生物学者の間で20世紀から大論争を繰り広げられてきた命題をめぐるサイエンスミステリーの傑作、千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』が発売されました。本記事では、〈何度も何度も「同じ姿」に進化したカタツムリ、その衝撃的な理由が判明！〉に引き続き、知の継承について見ていきます