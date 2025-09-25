メルセデス・ベンツ日本合同会社は、特別仕様車「Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé MANUFAKTUR Edition (ISG)」を全国限定100台で発売すると発表した。 同モデルは、人気の外装色「MANUFAKTURグラファイトグレーマグノ」に専用デカールとイエローアクセントを組み合わせ、AMGスタイリングパッケージやナイトパッケージを採用した精悍なデザインが特徴である。最高出力449PSの直列6気筒エン